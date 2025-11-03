Sora piange la scomparsa di Maria Domenica Tatangelo, in D’Ambrosio

SORA – Si è spenta all’età di 66 anni, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, Maria Domenica Tatangelo, in D’Ambrosio, lasciando un profondo vuoto nell’affetto dei suoi cari e nella comunità che la conosceva e stimava.

Donna dal cuore grande, sempre disponibile e legata ai valori della famiglia, Maria Domenica era un punto di riferimento per chi le stava accanto. La sua gentilezza, la dolcezza del suo sorriso e la forza con cui affrontava la vita resteranno impressi nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

A darne il triste annuncio sono il marito, i figli, le nuore, la sorella, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno martedì 4 novembre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Ciro in Trecce (Sora). Seguirà l’accompagno al cimitero.

L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie e vorranno unirsi al loro dolore con la preghiera e l’affetto.

In questo momento di profonda tristezza, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia D’Ambrosio–Tatangelo, unendosi al dolore dei loro cari.

Un pensiero di vicinanza e solidarietà va a tutti i familiari, con l’augurio che possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nell’amore che continuerà a vivere nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Correlati