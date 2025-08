Sora piange la scomparsa di Giampiero Roscilli: domani i funerali

La comunità di Sora si stringe nel dolore per la scomparsa di Giampiero Roscilli, venuto a mancare all’età di 52 anni presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri. La notizia ha profondamente colpito quanti lo conoscevano, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e concittadini.

A darne il triste annuncio sono la madre, il padre, la sorella, il cognato, i nipoti Veronica e Stefano, insieme agli zii, cugini e parenti tutti. Una famiglia unita nel dolore, ma anche nel desiderio di onorare la memoria di un uomo che ha lasciato dietro di sé il ricordo di una vita vissuta con dignità, affetto e profondo rispetto per gli altri.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 3 agosto alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, in via E. Facchini a Sora. Al termine della funzione, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero cittadino per l’ultimo saluto.

L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito dalle ore 08:00 alle ore 20:00. La famiglia Roscilli ringrazia sin d’ora quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera, partecipando alle esequie o esprimendo il proprio affetto con un pensiero.

La redazione si unisce al cordoglio dei familiari, porgendo le più sentite condoglianze.