Sora piange la scomparsa di Fabio Leccese

La comunità di Sora è stata colpita da una triste notizia: è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Fabio Leccese, all’età di 53 anni.

La scomparsa è avvenuta il 7 aprile 2026 presso la propria abitazione. Una perdita che lascia un grande vuoto nella famiglia e in quanti lo conoscevano e stimavano.

A darne il doloroso annuncio sono la madre, il padre, il fratello, gli zii, i cugini e tutti i parenti, profondamente colpiti da questo lutto.

I funerali saranno celebrati domani 8 aprile alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Giovanna Antida, dove amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Seguirà l’accompagno al cimitero.

La redazione di LiriTV si unisce al cordoglio della famiglia Leccese, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita del caro Fabio.