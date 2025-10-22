Sora piange la scomparsa di Domenico Macci

La città di Sora si stringe attorno alla famiglia Macci per la scomparsa di Domenico Macci, avvenuta il 21 ottobre 2025 presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 71 anni. Uomo conosciuto e rispettato, Domenico lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

A darne il triste annuncio la moglie, i figli, la nuora, il genero, i nipoti e i parenti tutti, che lo ricordano con profondo affetto e gratitudine per la sua bontà d’animo, la disponibilità verso gli altri e l’amore incondizionato per la famiglia.

I funerali si terranno giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Giovanna Antida, in Sora. Seguirà l’accompagnamento al cimitero cittadino. L’accesso alla camera mortuaria sarà possibile dalle 8:30 alle 18:00, per permettere a tutti coloro che lo hanno conosciuto di porgere un ultimo saluto.

La redazione di Liritv si unisce con sincero cordoglio al dolore della famiglia, esprimendo vicinanza e partecipazione in questo momento di profonda tristezza e giungano le nostre più sentite condoglianze.

Correlati