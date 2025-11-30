Sora piange la scomparsa di Bruno Orlandi

La città di Sora si stringe attorno alla famiglia Orlandi per la scomparsa di Bruno Orlandi, venuto a mancare il 29 novembre 2025 all’età di 61 anni. Una notizia che ha profondamente colpito tutti coloro che lo conoscevano.

Come comunicato dalla famiglia, i funerali si terranno in forma strettamente privata, nel rispetto delle loro volontà. In questo momento di grande dolore, la famiglia ha voluto ringraziare quanti si uniranno in preghiera nel ricordo di Bruno.

Il messaggio di cordoglio di LiriTV

L’editore e direttore insieme all’intera redazione di LiriTV esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia Orlandi.

Ci uniamo con sincera partecipazione al dolore dei loro cari, con un pensiero di vicinanza e rispetto.

