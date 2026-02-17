Sora piange Anna Rita Cristini, scomparsa a soli 51 anni

La comunità di Sora è stata colpita da un grave lutto per la scomparsa di Anna Rita Cristini, conosciuta da tutti come Katia, venuta a mancare il 17 febbraio 2026 all’età di 51 anni, presso la Clinica INI Città Bianca di Veroli.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra quanti l’hanno conosciuta e stimata, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità locale, che in queste ore si sta stringendo con affetto attorno ai suoi cari.

I funerali saranno celebrati mercoledì 19 febbraio 2026 alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Restituta. Al termine della cerimonia seguirà l’accompagno al cimitero. Come espresso dalla famiglia, non sono graditi fiori, ma eventuali offerte potranno essere destinate a opere di bene.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Cristini, unendosi con rispetto e partecipazione al loro dolore.

