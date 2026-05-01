Sora petizione popolare un plebiscito per uscire dal consorzio di bonifica

ADESIONE PLEBISCITARTIA- CONSIGLIO COMUNALE PER USCIRE DAL CONSORZIO DI BONIFICA. IL PROBLEMA E’ POLITICO!

Si è conclusa ieri la raccolta firme per la petizione relativa al Comune di Sora , che ha registrato un risultato ampio e significativo, ben oltre le previsioni iniziali. Un’adesione che testimonia una partecipazione sentita e diffusa da parte dei cittadini.

Desidero ringraziare personalmente gli oltre 700 firmatari che, con il loro contributo, hanno dato forza e concretezza a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va all’imprenditore Ennio Bruni, promotore della petizione per il comune di Sora, per l’impegno e la determinazione dimostrati.

Un sentito grazie anche a Eleuterio Serapiglia , che ha offerto un supporto costante, contribuendo attivamente alla diffusione della petizione in tutte le contrade , a tutti i Comitati sostenitori che hanno promosso e accompagnato questo percorso sul territorio e all’avv. Ricci, tra i componenti del costituendo Comitato cittadini del Territorio.

Il messaggio che emerge è chiaro: quando la politica non riesce a intercettare le istanze delle comunità, i cittadini si organizzano e partecipano in prima persona. E’ in questo contesto che nascono i comitati, come espressione diretta di un bisogno di rappresentanza e ascolto.

L’ampia mobilitazione registrata rappresenta un segnale importante, che merita attenzione e rispetto.

Grazie a tutti: l’unione fa la differenza.

Il sostenitore della petizione e componente del costituendo Comitato cittadino del territorio Mauro Tomaselli