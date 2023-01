Da oltre venti giorni c’è una perdita di acqua in viale San Domenico, i residenti hanno più volte sollecito Acea, che ha risposto che provvedeva ad intervenire, ma ad oggi trascorso quasi un mese, la perdita ancora non è stata aggiustata. I residenti sono indignati perchè l’acqua essendo un bene primario non può essere buttata così e poi tutta questa acqua chi la pagherà? Speriamo che l’Acea al più presto provveda a riparare questa perdita d’acqua.

