Sora – Perde il controllo dell’auto e travolge diverse vetture in sosta

Un violento incidente stradale si è verificato poco fa a Sora, nei pressi dei magazzini di Poste Italiane, a poca distanza dal comando dei Vigili del Fuoco in via dell’ Industria.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura proveniente da via Barca, dopo aver affrontato una curva, avrebbe improvvisamente perso il controllo. Il mezzo, sbandando, ha urtato prima il cordolo laterale della carreggiata per poi schiantarsi contro diverse auto parcheggiate lungo la strada. I veicoli coinvolti sarebbero sei o sette, appartenenti in parte ai dipendenti delle poste e delle aziende limitrofe.

Sul luogo dell’incidente sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica esatta del sinistro. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente.

Foto archivio

