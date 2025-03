Sora – Per qualche pagina in più, nuovo incontro con l’autore per il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Oggi, Martedì 11 marzo, alle ore 15.30, presso la sala consiliare del Comune di Sora, si svolgerà un nuovo momento di incontro con l’autore con gioco didattico inserito nell’ambito del progetto “Per qualche pagina in più” del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Dopo il successo del 9 dicembre, quando oggetto dell’incontro era il libro “Uno contro tutti” di Daniela Cologgi, sul tema del bullismo, che ha visto i ragazzi particolarmente coinvolti sia nella fase del gioco (a squadre, con domande sul libro) che in quella di dialogo con l’autore, in questo nuovo incontro il focus si sposta su adolescenza e sport. L’incontro sarà, infatti, incentrato sul testo “Oltre la rete” della giovanissima Melissa Biolo, vicentina classe 2007, impegnata nei settori giovanili con un occhio al professionismo, avendo già ricevuto convocazioni nella serie A2.

Il progetto è finalizzato ad avvicinare i ragazzi alla lettura e ad incentivare questa passione per chi già la coltiva. Nel gioco saranno protagonisti i ragazzi dei tre Istituti Comprensivi di Sora, 27 in tutto e a squadre miste. I partecipanti avevano ricevuto in regalo il libro dovendo rispondere, durante l’incontro, a domande poste dalla stessa autrice.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolar modo ai più giovani ed agli amanti della pallavolo e degli sport in generale.

I libri protagonisti del progetto, “Uno contro tutti” ed “Oltre la rete”, saranno presenti anche in biblioteca tra le letture destinate ai ragazzi.