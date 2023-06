Sora, accesa per la prima volta “la luce” a Scocciaformiche

Sabato è stato un giorno molto speciale per i cittadini residenti nella frazione di Scocciaformiche. Un momento storico, emozionante che va condiviso con tutta la cittadinanza. Come ho detto molte volte la nostra città è una e indivisibile: non ci sono distinzioni tra centro e periferie. E su questo non ci sono dubbi. L’inaugurazione di ieri non è stata solo un momento di festa e di gioia, ma anche di condivisione. Perché il risultato importante che abbiamo ottenuto, accendendo per la prima volta “la luce” a Scocciaformiche, ha alla base delle scelte che sono frutto proprio della condivisione delle criticità e dell’ascolto delle esigenze dei cittadini. È stato un momento anche di riflessione, di gratitudine. Grazie al comitato di quartiere N.3, per aver lavorato insieme a noi. Instancabilmente, affinché tutto ciò fosse realizzato. La luce riflessa negli occhi dei residenti, l’emozione, soprattutto delle persone più anziane, da forza, coraggio, speranza ad una politica, quella che stiamo portando avanti, che è vicina alle persone e risponde con i fatti. Che ridà dignità alle periferie.

COMUNICATO STAMPA

