Sora – Per il Gal versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo un finanziamento di quasi 6 mln di euro”

Sviluppo Locale, dalla direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca e foreste arrivano grandi notizie per il territorio. Il Gal versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo ha ottenuto un finanziamento di 5.771.848 milioni di euro. Un traguardo davvero molto importante per tutti i Comuni dell’area. Ad esultare Luca Di Stefano, sindaco di Sora ed Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino. “La scelta del Comune di Sora di aderire al Gal e di supportare questo progetto è stata sicuramente vincente – ha dichiarato il primo cittadino di Sora – Una sinergia che ci permetterà di potenziare l’intero territorio. Sia in termini di progettualità che di obiettivi, condividendo di fatto processi di crescita con altri Comuni. Arriveranno risorse importanti. Questo è da sempre un territorio dalle grandi potenzialità, dove ogni comune, borgo, sentiero, bosco presenta delle peculiarità uniche. Sviluppare i diversi ambiti, da quello rurale e agricolo, a quello turistico e sportivo, sarà sicuramente un ulteriore valore aggiunto di cui potrà beneficiare l’intero comparto e le diverse comunità”. “Un traguardo al quale siamo arrivati condividendo un percorso – ha aggiunto Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino – Un risultato di squadra che arriva sul nostro territorio attraverso risorse che ci aiuteranno a progettare al meglio la crescita di tutti i Comuni del Gal. Sono tanti gli aspetti che, grazie ai finanziamenti, potranno essere migliorati. Progetti lungimiranti e una visione d’insieme che fanno di questo territorio, ricco di luoghi e di risorse unici, un luogo fantastico nel quale immaginare e costruire un futuro diverso. Ripensare il turismo, mettere a sistema le eccellenze locali, la promozione delle realtà anche piccole che popolano questo territorio sarà fondamentale per creare nuove opportunità di sviluppo”. “Un sentito ringraziamento a Loreto Policella e Tiziana Rufo e a tutto lo staff che ha lavorato al piano di sviluppo locale, – hanno detto i due primi cittadini – nonché al sindaco di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto per il suo contributo fondamentale per la sinergia tra i diversi territori”. “È stato premiato il grande lavoro svolto insieme – ha detto invece il consigliere delegato del Comune di Sora, Alessandro Mosticone – il finanziamento ottenuto dal Gal sarà fondamentale per riattivare i processi di sviluppo di una area vasta, ma contraddistinta da eccellenze rurali che devono essere valorizzate e tutelate. E lo possiamo fare soltanto attraverso una programmazione concertata di interventi condivisi in sinergia con tutti i comuni”.

COMUNICATO STAMPA