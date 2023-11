Sora, pauroso incidente tra due auto in via Villa Carrara: una si ribalta

Un violento schianto si è verificato in via Villa Carrara a Sora nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 15. Due auto si sono scontrate violentemente tanto che a seguito del forte impatto una delle due si è ribaltata.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Sembra che una persona sia rimasta ferita in modo serio.

Foto archivio

