Sora – Pauroso incidente stradale, auto si ribalta: feriti due giovani (FOTO)

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della rotatoria di via Cellaro con innesto sulla tangenziale. Due auto, una Renault Twingo e una Fiat Panda si sono violentemente scontrate, nell’impatto la Twingo si è ribaltata rimando in mezzo alla strada, all’interno due giovani che fortunatamente non hanno riportate ferite gravi,alla guida della Panda una donna che sembra essera rimasta illesa. Si ripropone ogni volta il problema della segnaletica in quel tratto di strada dove l’alta velocità la fa da padrona. I residenti della zona sono sul piede di guerra perchè su quel tratto di strada sembra di stare su un circuito automobilistico.

