Sora, pauroso incidente in viale San Domenico alle prime luci dell’alba

Pauroso incidente stradale questa mattina in viale San Domenico a Sora, in prossimità del McDonald’s, dove alle prime luci dell’alba, sono rimaste coinvolte due auto, di cui una si è ribaltata rimanendo sottosopra in mezzo alla strada. Immediato l’arrivo dell’ambulanza e dei Carabinieri per la dinamica dell’incidente.

Seguono aggiornamenti

Correlati