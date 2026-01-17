Sora, paura vicino al Liceo Artistico, studente minacciato con un coltello: ferito al collo

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di ieri in via Lucarelli, nei pressi del Liceo Artistico, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione. L’episodio si è verificato intorno alle ore 14 e ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

Secondo quanto emerso, la vicenda avrebbe avuto origine da una discussione tra due giovani. Nel corso del confronto, uno dei due avrebbe estratto un coltello, minacciando lo studente e provocandogli alcune ferite superficiali al collo. Subito dopo l’accaduto, l’aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Sora, dove i medici gli hanno diagnosticato escoriazioni giudicate guaribili in dieci giorni.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’aggressione e analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. L’episodio ha destato particolare preoccupazione, anche per la vicinanza a un istituto scolastico e per il coinvolgimento di un minorenne.

Foto archivio