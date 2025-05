Sora – Paura nella notte: auto si schianta contro un muro e piomba su un’altra vettura, ferita una giovane

SORA – Notte di paura in viale San Domenico, dove intorno alla mezzanotte si è verificato un violento incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una giovane donna, alla guida della propria Volkswagen Golf, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo contro un muro e una recinzione.

L’impatto, violentissimo, è stato in parte attutito da una siepe, ma la forza della collisione ha comunque fatto balzare la vettura oltre l’ostacolo, terminando la corsa sopra un’altra auto regolarmente parcheggiata sull’altro lato della strada.

I danni riportati da entrambi i veicoli sono ingenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, che hanno messo in sicurezza l’area.

Presente anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla conducente. La ragazza ferita, è stata trasportata presso l’ospedale “SS. Trinità” di Sora. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Le Forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.