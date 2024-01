Sora – Pascolo abusivo, il sindaco Di Stefano incontra il comandante provinciale del Gruppo Carabinieri Forestali Frosione

Ieri il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano ha incontrato il comandante provinciale del Gruppo Carabinieri Forestali Frosione, Colonnello Alessandro Bettosi, per discutere problematiche riguardanti il pascolo abusivo.

L’incontro avvenuto alla presenza dell’Avv. Bartolomucci, quale rappresentante di alcuni cittadini è stato cordiale ed è servito a ribadire il ruolo di coordinamento del nucleo Carabinieri forestali.

I Carabinieri Forestali sono specialisti nel combattere reati contro il patrimonio ambientale ed agricolo, metendo al servizio della collettività esperienza e conoscenza del territorio.

Luca Di Stefano ha dichiarato:” Mi congratulo con il Colonnello Bettosi per l’importante contributo che i Carabinieri forestali offrono alla nostra provincia, il loro impegno è fondamentale, sono un baluardo per la difesa dell’ambiente, sono maestri nel contrastare e prevenire reati contro ill patrimonio agricolo e zootecnico.”

COMUNICATO STAMPA