Sora, parte la regolarizzazione dei dehors

Richiesta di inoltrare autorizzazione per la regolarità amministrativa dei dehors – stagione 2025

Si informano tutti i pubblici esercizi: ristoranti e bar situati nel territorio comunale che, ai sensi delle normative vigenti, è necessario presentare apposita richiesta per rinnovare l’autorizzazione all’installazione di dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio Attività Produttive entro e non oltre il 10/06/2025, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali.

Si ricorda che:

• Non saranno prese in considerazione le richieste incomplete o prive della documentazione obbligatoria;

• L’installazione dei dehors senza autorizzazione comporta sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Regolamento comunale;

• Le autorizzazioni, una volta rilasciate, avranno validità limitata al periodo stabilito e saranno soggette a controlli da parte degli organi competenti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive, 0776828614.

“Invitiamo tutte le attività di ristorazione e bar del nostro territorio a presentare per tempo la richiesta di mettersi in regola. Per la stagione 2025, dei dehors, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative e il rispetto delle normative vigenti.

L’Amministrazione Comunale è impegnata a sostenere le imprese locali, semplificando i processi e assicurando tempi certi nelle risposte. Confidiamo nella collaborazione degli esercenti affinché anche quest’anno si possa offrire ai cittadini e ai visitatori una città viva, ordinata e accogliente.”