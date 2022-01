Sora, Parco Valente in totale abbandono (FOTO)

Segnaliamo all’assessore di competenza e al sindaco Luca Di Stefano il completo abbandono del parco Valente, per tutti campo Boario, alcune zone del parco sono intransitabili perché ostruite dal fogliame in quantità industriale, i cestini dell’immondizia pieni oltre l’orlo, manutenzione del verde zero e l’aria cani Indecorosa. È vero non si può fare sempre tutto subito e in brevissimo tempo, ma vista la mancanza di spazio verde nella città di Sora quelle che ci sono bisognerebbe tenerle con estrema cura. È importante la manutenzione dei parchi in quanto anche al parco Valente tantissimi bambini vengono a giocare, lo stato in cui si trova adesso e veramente indecoroso.

Correlati