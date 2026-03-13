Sora – Parco Valente: i giovani presentano una proposta di riqualificazione per restituire centralità a uno spazio della città

L’Amministrazione comunale accoglie con grande interesse e apprezzamento il lavoro di riflessione e proposta dedicato al Parco Valente (ex Campo Boario), intitolato “Periferia urbana e periferia emotiva. Una possibilità di rinascita e di riscatto: il caso del Parco Valente di Sora”, elaborato dagli studenti della classe IV B dell’IIS Leonardo Da Vinci, con la supervisione della Prof.ssa Stefania Martini.

I giovani hanno analizzato lo stato attuale dell’area e immaginato possibili interventi per restituirle vitalità e centralità nella vita della comunità.

Il documento presentato parte da una riflessione sul concetto di “periferia”, intesa non solo come luogo fisico ma anche come spazio emotivo e relazionale. In questo contesto, il Parco Valente viene individuato come uno spazio pubblico che, per posizione e potenzialità, potrebbe svolgere un ruolo importante come punto di incontro e aggregazione per la cittadinanza.

Accanto all’analisi della situazione attuale, gli studenti hanno avanzato alcune proposte concrete di miglioramento, tra cui il potenziamento dell’illuminazione, la riattivazione del bar e la presenza di un’edicola come punto di aggregazione e informazione per i cittadini. Interventi che contribuirebbero a rendere il parco più sicuro, più frequentato e più accogliente per famiglie, bambini e anziani.

«Il lavoro realizzato dagli studenti rappresenta un esempio significativo di partecipazione attiva e di attenzione verso lo spazio che vivono» ha dichiarato il Sindaco. «Quando i giovani osservano la città con spirito critico e costruttivo, offrono spunti preziosi per immaginare il futuro dei luoghi pubblici. Il Parco Valente ha grandi potenzialità e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nei processi di riflessione e valorizzazione della nostra città».

Il Parco Valente può tornare a essere un luogo vissuto e centrale nella vita cittadina, capace di favorire incontri, relazioni e nuove esperienze collettive, contribuendo a rafforzare il legame tra la città e i suoi abitanti.

Il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano