Sora, parco Valente continuano i disservizi: bagni chiusi, mancanza di acqua e immondizia (FOTO)

Una situazione incresciosa quella che si sta verificando all’ex campo Boario oggi parco Valente. Da un po di tempo non vengono sostituite le buste dell’immondizia e dei secchi all’interno dell’ex campo Boario, la società Ambiente che gestisce il servizio lo fa raramente e non con continuità. Il parco Valente è frequentatissimo da bambini e famiglie oltre ad avere il disagio e la mancanza di bagni pubblici in quanto lo s è chiuso, si aggiunge anche il disservizio dell’ immondizia se i cesti e le buste sono piene i rifiuti vengono scaricati intorno agli stessi creando una situazione di mancanza di igiene e di decoro pubblico. Da oltre un anno manca anche l’acqua potabile all’interno del parco.

Correlati