Sora, Parco Valente abbandonato a se stesso

Ci è stato segnalato da alcuni cittadini che all’interno del Parco Valente da diverso tempo c’è una perdita di acqua potabile che nessuno ripara. Ma come manca l’acqua, bisogna fare attenzione agli sprechi e a Sora ci si permette di avere da mesi una perdita d’acqua importante. Il Parco Valente versa nello stato di abbandono e degrado, infatti non viene effettuata ordinaria manutenzione, i bagni sono chiusi, l’area cani è diventata quasi inutilizzabile, il verde è quasi inesistente,manca l’illuminazione e la sera è terra di nessuno, insomma un parco in pieno centro cittadino abbandonato a se stesso. I cittadini sono indignati e chiedono più attenzione da parte dell’amministrazione che da più di un anno non ha fatto nulla per migliorare la situazione dell’ex campo Boario.

