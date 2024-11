Sora – Parco Santa Chiara, riapertura sabato 7 dicembre

Con una grande festa all’insegna dell’inclusione sabato 7 dicembre sarà riaperto al pubblico Parco Santa Chiara. Dopo un accurato restyling torneranno fruibili attrezzature e spazi.

Con l’inaugurazione il Comune di Sora vuole celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità visto che sarà consegnato alla collettività un parco inclusivo.

L’utilizzo delle attrezzature sarà un’importante occasione di stimolo per i bambini con fragilità (disabilità intellettiva e motoria) che potranno interagire con l’ambiente circostante ed avere occasioni di socializzazione con i loro coetanei.

La cerimonia prenderà il via alle 10.30. Previste tante attività che vedranno protagoniste associazioni e scuole. In programma dimostrazioni, flash-mob e percorsi guidati alle attrezzature del parco.

Grande soddisfazione è espressa dal Sindaco Luca Di Stefano e dal Consigliere delegato alla disabilità Salvatore Lombardi: “E’ sempre un momento molto emozionante consegnare aree pubbliche verdi alla cittadinanza ed oggi lo è ancora di più visto che il Parco Santa Chiara sarà accessibile a tutti. L’inclusione è un tema centrale della nostra azione amministrativa e ci vede tutti coinvolti con slancio e determinazione. Abbiamo lavorato in team e ringraziamo le Consigliere Comunali Francesca Di Vito e Naike Maltese per la preziosa collaborazione. Dal 7 dicembre famiglie e bambini potranno tornare a frequentare la “villa comunale”, trascorrendo in maniera piacevole il proprio tempo libero”.

COMUNICATO STAMPA