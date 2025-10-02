Sora – Parco auto della Polizia Locale, arriva una Renault Clio grazie ad un finanziamento regionale

admin
polizia locale generica
Cresce il parco macchine della Polizia Municipale di Sora. Lo annuncia il Consigliere Comunale delegato Francesco Corona.

Grazie ad un finanziamento regionale, gli agenti avranno a disposizione una nuova automobile, nello specifico una Renault Clio.

Sono molto contento che la Regione Lazio abbia destinato al nostro corpo di Polizia Locale un nuovo mezzo – dichiara il Consigliere Corona – Un numero più ampio di veicoli consente di avere a disposizione più risorse sul territorio. Queste condizioni garantiscono maggiori pattugliamenti delle nostre aree urbane, un controllo più accurato degli spazi di uso pubblico e sicuramente un maggiore contatto con la popolazione. Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante della Polizia Locale Antonio Ciamberlano e tutti gli agenti che quotidianamente lavorano con impegno e spirito di sacrificio a servizio della Città”.

