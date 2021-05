Sora, parcheggi Rosa: inaugurazione di un nuovo stallo nel rione Napoli

Alla vigilia della festa della mamma prende il via la campagna di sensibilizzazione sul corretto utilizzo dei parcheggi rosa “Troppe volte dimentichiamo di chiedere a noi stessi…Mi voglio bene?”. Entra così nel vivo la VI edizione del format ideato dall’associazione culturale no profit “Iniziativa Donne” in collaborazione con il Comune di Sora.

“Nei diversi anni – spiegano dall’associazione – si sono realizzati convegni, mostre, dibattiti nati dalla volontà di vivere il quotidiano in modo diverso. “Mi voglio bene?” è una domanda che spesso non viene formulata perché tempi, orari ed impegni non lo permettono”.

La nuova campagna vuole sensibilizzare la cittadinanza a servirsi correttamente dei parcheggi rosa che sono di cortesia e non regolamentati dal Codice della strada. I parcheggi sono distribuiti sul territorio comunale in prossimità di 12 zone e servizi utili allo stato di maternità.

La campagna prevede l’installazione di nuove strisce rosa e la riverniciatura di quelle esistenti, rese meno evidenti dal passare del tempo.

Sabato 8 maggio 2021, alle 11, verrà inaugurato un nuovo stallo rosa nel rione Napoli che gode di un’ampia riqualificazione.

“Il Comune di Sora, con la collaborazione dell’Associazione “Iniziativa Donne”, è nuovamente in prima linea per un’importante campagna volta a divulgare la cultura del rispetto. Ricordo che l’istituzione dei parcheggi rosa in città nasce per volontà del compianto Sindaco Cesidio Casinelli e della sua giunta che, con Delibera n. 122 del 23 aprile 2008, votò all’unanimità l’istituzione degli stalli riservati alle neo mamme ed alle donne in avanzato stato di gravidanza. Con l’inaugurazione di un nuovo parcheggio rosa lanciamo un segnale forte a favore della mobilità solidale e sostenibile e della tutela della donne e dei loro bambini” dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.

Queste le collocazioni dei parcheggi rosa attualmente presenti a Sora:

Farmacia Savoia

Piazza S. Restituta

Farmacia Marini

Pronto Soccorso Ospedale SS. Trinità

Piazza Vittorio De Sica

Farmacia Faticanti

Parafarmacia San Rocco

Parco Antonio Valente

Asl Distretto C

Parco Santa Chiara

Parcheggio Ospedale SS. Trinità

Via Napoli

Possono richiedere il contrassegno necessario per utilizzare gli stalli le donne in stato di gravidanza e le madri di bambini fino ad un anno d’età. Il modulo di richiesta del contrassegno è scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito www.comune.sora.fr.it.

COMUNICATO STAMPA