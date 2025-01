Sora: Panico al SERT, giovane in escandescenza fermato dalla polizia

Momenti di paura questa mattina nei locali del SERT di Sora, in Viale Regina Elena, dove un giovane è andato in escandescenza, seminando il panico tra il personale sanitario e i presenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per problemi di dipendenza, ha iniziato a inveire contro persone e oggetti, distruggendo diversi arredi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente è stato richiesto l’intervento della polizia. Una pattuglia del Commissariato di Sora è giunta sul posto nel tentativo di riportare la calma, ma la furia del giovane ha reso ogni sforzo vano, mettendo anche a rischio l’incolumità degli agenti.

L’uomo è stato infine identificato e denunciato per i danni provocati e il comportamento violento. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e il personale del centro, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire sicurezza in luoghi sensibili come il SERT, che si occupa di problematiche legate alle dipendenze.

