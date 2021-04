Sora, pane e prodotti da forno per le famiglie sorane in difficoltà. Continua l’ impegno sociale del Gruppo Sora2.0

20 kg di pane e prodotti da forno distribuiti alle famiglie sorane in difficoltà. È trascorsa così la mattinata del Gruppo Sora 2.0 che, in collaborazione con il Forno Ciro Di Pucchio, ha portato a termine l’ ennesima iniziativa solidale, in supporto e a sostegno delle famiglie sorane indigenti. Un appuntamento ormai tradizionale, che si aggiunge alle tante iniziative portate a termine dal noto Gruppo sorano.

COMUNICATO STAMPA

