20 kg di pane distribuiti alle famiglie sorane in difficoltà. Continua la campagna solidale del Gruppo Sora 2.0 e del Panificio Ciro Di Pucchio, che ormai da mesi continuano un sodalizio che tanto bene sta facendo, soprattutto in questo periodo di crisi economica, in cui tante famiglie stentano ad arrivare a fine mese. Un piccolo gesto ma molto significativo.

