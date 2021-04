Sora, pane e dolci per le famiglie in difficoltà. Continua l’impegno del Gruppo Sora 2.0

Un altra iniziativa all’ insegna della solidarietà, quella che il Gruppo Sora 2.0 ha trascorso giovedì. In collaborazione con il forno Ciro Di Pucchio, e con l’ ingrosso Smart Ho.re.ca, infatti, sono stati distribuiti 20 kg di pane, e dolci artigianali alle famiglie sorane in difficoltà. Iniziative sempre più concrete, che continuano a rimarcare l’ impegno e lo spirito di solidarietà non solo del Gruppo Sora 2.0, ma anche e soprattutto dei titolari delle attività che permettono la realizzazione di queste iniziative. Il presidente Mollicone Roberto, porge i più sentiti ringraziamenti a Ciro Di Pucchio ed Edoardo Murgano, titolari delle attività su citate.

COMUNICATO STAMPA

