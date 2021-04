20 kg di pane donati dal Forno di Ciro Di Pucchio, in località Selva a Sora, e distribuiti dal Gruppo Sora 2.0. È trascorsa cosi la mattinata di venerdì in terra volsca, dove decine di famiglie si sono viste recapitare a casa il pane. Un gesto semplice ma che un periodo come questo, in cui l’ emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sta mettendo a repentaglio la salute delle tasche dei cittadini, assume un significato particolare, che viene sempre più apprezzato dai cittadini.

