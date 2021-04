Sora, pacchi alimentari e pane distribuiti dal Gruppo Sora 2.0 in vista della Santa Pasqua

Mattinata di solidarietà quella che i militanti del Gruppo Sora 2.0, ha trascorso sabato mattina. Il gruppo sorano, avvalendosi della collaborazione del Panificio Di Pucchio, e del caseificio La Campania e suoi sapori, hanno distribuito pane e prodotti alimentari di pregiatissima qualità, alle famiglie sorane in forte difficoltà economica. Un modo per augurare a queste persone una serena Pasqua, e mostrare loro la vicinanza dell’ associazione, che ormai da anni si contraddistingue per lo spirito di solidarietà che viene evidenziato in ogni iniziativa. Il gruppo porge i più sinceri ringraziamenti alle attività che hanno permesso la realizzazione di questa importante iniziativa, e augura a tutti i cittadini sorani una felice Pasqua di resurrezione.

