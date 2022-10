Sora – Otto giorni di studio a Barcellona per le alunne e gli alunni del Baronio

Sono rientrati domenica sera i quindici alunni dell’IIS “Cesare Baronio” di Sora che hanno partecipato al viaggio Erasmus+ a Barcellona.

Otto giorni di scuola, di incontri importanti, di visite ad aziende, di scoperta della città, che hanno coinvolto attivamente i ragazzi e li hanno resi protagonisti.

Durante la settimana i ragazzi, accompagnati dai loro docenti (Proff. Giovannone Carlo, Ruggieri M. Letizia e Visca Mary), sono stati ospiti dell’Istituto “E. Amaldi”, dove hanno potuto confrontarsi con i loro colleghi ed hanno potuto iniziare a sviluppare il progetto (MAP Project) che accompagnerà l’Istituto nei prossimi anni. Il “Cesare Baronio” è infatti accreditato Erasmus+ e svilupperà il proprio piano “europeo” sino al 2027.

Ma la settimana è stata anche piena di impegni: gli studenti e i docenti hanno avuto occasione di incontrare il Console Generale, dott. Emanuele Manzitti; sono stati ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura e della competente guida del direttore, dott. Lucio Izzo; hanno potuto svolgere visite aziendali, grazie alla collaborazione della CCIAA di Frosinone.

Una settimana intensa, in una cornice bellissima, che ha regalato piacevoli emozioni. Gli studenti provenivano da classi diverse e diversi indirizzi, ma hanno creato un gruppo coeso: il definirsi di rapporti di amicizia e sostegno vero tra loro è stato il primo grande risultato dell’iniziativa. Sono tornati a scuola con un bagaglio importante di conoscenze, ma soprattutto di esperienze, che hanno permesso loro di maturare.

Il Dirigente Scolastico del Baronio, Cav. Puzzuoli Rosella, ha sostenuto l’iniziativa, pur faticosa per l’organizzazione dell’Istituto, perché, ci dice, “La crescita dei nostri studenti passa dal confronto con gli altri, dalla maturazione di consapevolezza, e i viaggi Erasmus sono un’occasione importante per crescere; inoltre, questo è anche il modo in cui l’Istituto premia le proprie eccellenze. I ragazzi che investono sulla scuola, che spendono più tempo ed attenzione per la propria formazione, vengono ricompensati, quando possibile.”

Allora… appuntamento al prossimo viaggio…e a chi saprà meritarlo!

COMUNICATO STAMPA