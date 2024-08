Sora – Ospedale SS. Trinità, cosa hanno chiuso questa volta?

Perchè un pensionato soccorso a Sora viene ricoverato a Cassino? Poniamo questa domanda, apparentemente banale, ai membri, a tutti i membri della Commissione sanità del Comune di Sora. Se volete rispondete, non a noi, ma alla Vostra gente, ai Vostri elettori. Avete “ringraziato” la manager della Asl di Frosinone, ora chiedete spiegazioni a Lei e alla Presidente della Commissione sanità della Regione Lazio, onorevole Alessia Savo.

Qualche anno fa fu lanciato questo allarme: “l’accorpamento dei Servizi territoriali e la relativa chiusura di varie strutture fra cui l’Spdc di Sora. Di fatto incombe il rischio chiusura di 3 Centri di salute mentale, 2 Servizi per le dipendenze, una comunità terapeutica, 3 Centri diurni ed appunto il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) di Sora. Non meno confortante è il dato riguardante lo schema di riduzione di circa un terzo dei posti letto (da 30 a 22), dal momento che in caso di soppressione dell’Spdc di Sora le strutture analoghe di Frosinone e Cassino non verrebbero per nulla potenziate…”.

Su questi temi, un paio di anni fa intervenne l’allora vice presidente della Commissione sanità della Regione Lazio. L’ex consigliere Regionale sorano Loreto Marcelli del M5S disse: «Non si comprende come in tutta la Asl di Frosinone nessuno abbia pensato a trovare una soluzione alternativa per garantire la continuità del servizio ed evitare eventuali disagi ai numerosi pazienti e ai loro familiari. Purtroppo, si dovrà assistere al dirottamento dei pazienti sulle più lontane sedi di Frosinone e Cassino”.

Esattamente ciò che è avvenuto l’altro giorno e che è sfuggito ai membri della Commissione sanità del Comune di Sora. Quelli che “ringraziano” la manager della Asl. Di cosa? Già, di cosa avete “ringraziato” la manager della Asl? Del continuo depotenziamento dell’ospedale Ss Trinità di Sora. Della soppressione di posti letto, della chiusura di reparti e servizi. Delle file al Pronto soccorso. E smettetela di far sapere che quel “grazie” è stato voluto “solo” da una persona. Forse una sola persona lo ha voluto più di altri. Ma si tratta di un documento della Commissione, non di una persona. E il prolungato silenzio del Presidente è sempre più imbarazzante. Perchè taci?

Fonte Penna e Spada – Foto archivio