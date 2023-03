Sora – Ospedale SS. Trinità, Cardiologia: “La Asl risponde al consigliere comunale Cerqua”

In merito alle dichiarazioni di un consigliere comunale di Sora riguardo alle attività della UnitàOperativa di Cardiologia dell’ospedale di Sora, essendo le stesse non corrispondenti alla realtà dei fatti, si precisa quanto segue:

La UOC Cardiologia Sora al momento è l’unica tra i presidi ospedalieri aziendali ad effettuare ECG Holter sia per pazienti esterni con lista CUP che interni (pazienti ricoverati, PAC e DH). Nel 2021 sono stati effettuati 909 esami di cui 713 per pazienti esterni. Nel 2022 sono stati effettuati 1122 esami di cui 801 per pazienti esterni.

Nei primi due mesi del 2023 sono stati già effettuati 176 ECG Holter di cui 140 per pazienti esterni. È evidente quindi anche un trend in aumento del numero degli esami effettuati grazie al piano di implementazione tecnologica attuato dalla ASL e all’impegno costante di Medici ed Infermieri.

Sono inoltre in corso di studio modelli organizzativi che permettano una implementazione ulteriore di questa importante indagine diagnostica alla base del Servizio di Aritmologia ed Elettrostimolazione, settore questo dove sono stati applicati diversi impianti di Pace Maker Monocamerali, Bicamerali, Biventricolari (per la resincronizzazione cardiaca) Defibrillatori Impiantabili (ICD e CRT-D) Loop Recorder.

Comunicato stampa Asl Frosinone