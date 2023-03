Sora – Ospedale SS. Trinità, aree esterne e parcheggi sommerse da rifiuti (FOTO)

Ancora una volta nostro malgrado siamo costretti ad occuparci dell’ospedale di Sora. Questa volta per quanto riguarda le aree esterne e relativi parcheggi, che dalle foto inviateci dal volontario Massimo Di Ruscio non lasciano dubbi, si deduce che l’esterno del SS. Trinità e’ pieno di rifiuti accumulati e dalla presenza di eternit nocivo alla salute, ed incuria del verde e per non farci mancare nulla anche di scatole di siringhe scadute nel 2019, (le immagini parlano chiaro). Da premettere che la pulizia dell’esterno al nosocomio sorano e’ di competenza dell’ASL, quindi il servizio deve essere effettuato con personale incaricato dalla azienda ospedaliera. Il decoro e la buona manutenzione sono da volano ad una buona tenuta del servizio offerto e spesso il SS. Trinita’ e’ al centro della cronaca nazionale per disservizi, come e’ accaduto anche di recente. Si spera che chi di dovere risolva al piu’ presto questo disservizio e questa mancanza di decoro, chiaramente ci riferiamo alle aree esterne, parcheggi compresi.

