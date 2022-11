Sora – Oscuramento Albo Pretorio Storico, Porretta: “I chiarimenti del Comune non ci soddisfano”

Abbiamo tenuto il 17/11/2022 l’annunciato incontro col dirigente del III Settore del Comune di Sora, Dott. Dino Padovani, nella sua qualità di responsabile dell’Albo Pretorio, sulla questione dell’oscuramento dell’Albo Pretorio Storico da parte dell’Amministrazione.

Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, abbiamo potuto apprezzare la sua cordialità e, soprattutto, la sua preparazione tecnica sull’argomento. Tuttavia, non possiamo ritenerci soddisfatti in quanto, come ci sforziamo di ripetere da settimane, non si tratta di problemi tecnici, bensì politici.

Padovani ci ha ribadito quanto già comunicatoci con una sua specifica pec, ossia che l’oscuramento dell’Albo Storico è avvenuto nell’ambito di una riorganizzazione predisposta dal Segretario Generale dell’Ente, allo scopo di preservare l’Amministrazione dal rischio di violare le norme sul diritto alla privacy. Quindi, le precedenti amministrazioni avrebbero violato tali norme?

Da parte nostra, abbiamo ribadito che né la dottrina né la giurisprudenza hanno mai riguardato la pubblicità sine die degli atti, bensì soltanto il loro eventuale contenuto di dati personali sensibili. Resta fermo, quindi, il dovere dell’Amministrazione di garantire la massima trasparenza. Tanto meno, perciò, è accettabile che venga addirittura ridotta tornando indietro, poiché, al contrario, il principio generale è quello di favorire con tutti i mezzi la tutela dei “diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.). Abbiamo perciò ribadito più volte la nostra richiesta di ripristino dell’Albo Pretorio Storico.

Forse va definitivamente chiarito che non si sta chiedendo di “istituire” un servizio, ma, appunto, di “ripristinarlo”, visto che c’era già. È l’Amministrazione, quindi, a dover giustificare le proprie scelte, accertato che in nome della privacy non si può sacrificare la trasparenza. Perciò: perché ha oscurato l’Albo Pretorio Storico?

Visto il palese imbarazzo dell’Amministrazione a fornire una risposta politicamente chiara e trasparente, a noi non resta che invocare di nuovo, ostinatamente e accanitamente, il ripristino immediato dell’Albo Pretorio Storico sul sito istituzionale del Comune di Sora. Restiamo a disposizione per una valutazione politica congiunta delle pur possibili soluzioni.

Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio

Comunicato stampa