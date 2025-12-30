Sora, ordinanza del Sindaco Luca Di Stefano per tutelare gli animali durante il Capodanno

In vista dei festeggiamenti di fine anno, il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha firmato una nuova ordinanza finalizzata a ridurre i disagi e le sofferenze causate agli animali dai botti e dai fuochi d’artificio di Capodanno. Il provvedimento rientra in un’ottica di tutela del benessere animale e di sensibilizzazione della cittadinanza verso un uso responsabile dei materiali pirotecnici.

L’ordinanza pone particolare attenzione agli effetti che rumori improvvisi ed esplosioni possono provocare non solo sugli animali domestici, ma anche sulla fauna urbana e selvatica, spesso spaventata e disorientata dai forti scoppi. Si tratta di un gesto che, oltre ad avere valore amministrativo, assume un forte significato civico e sociale.

«È un atto di responsabilità e di rispetto verso i nostri amici a quattro zampe e verso tutti gli animali che condividono il territorio con noi», è il messaggio che accompagna l’iniziativa, letta da molti cittadini come un segno concreto di attenzione e sensibilità da parte dell’Amministrazione comunale.

Il Comune invita la popolazione a vivere i festeggiamenti in modo consapevole, privilegiando forme di celebrazione alternative e meno impattanti, nel rispetto della sicurezza pubblica e del benessere degli animali.

Un atto d’amore — come lo definiscono molti cittadini — che mira a rendere il Capodanno una festa davvero per tutti, anche per i nostri compagni di vita più piccoli.

