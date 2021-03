Sora, ordinanza del Sindaco: fino al 6 aprile gli uffici comunali chiusi al pubblico.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica; Considerato che l’ordinanza prevede che presso gli uffici pubblici debba essere limitata la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza; Considerato che nonostante le misure adottate si registra un notevole afflusso di utenti presso gli uffici dei servizi demografici; Ritenuto pertanto, di dover limitare al massimo la presenza degli utenti all’interno degli uffici comunali e in particolar modo nei servizi demografici; in via precauzionale e prudenziale…Ecco quindi i dettagli del provvedimento: Sino al 6 aprile 2021 e salvo proroghe, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Per garantire i servizi indifferibili si stabiliscono le seguenti modalità operative e relativi orari di apertura: Servizi Demografici: 1. Stato Civile: tutti giorni dalle ore 9.00. alle ore12.00. – Formazione atti di stato civile a seguito di dichiarazioni di nascita o morte; (previo appuntamento telefonico). 2. Anagrafe: solo il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – Rilascio carte d’identità in via di urgenza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autenticazione copie e firme relative a comprovate urgenze (previo appuntamento). Tutti gli appuntamenti programmati sino al 6 aprile prossimo sono sospesi e dovranno essere riprogrammati. Gli uffici: Urbanistica, Lavori pubblici, Tributi, Ragioneria, Commercio, Ambiente, Manutenzione e Pubblica Istruzione ricevono solo per appuntamento; I Servizi Sociali garantiranno le eventuali necessità urgenti non rinviabili che dovessero richiedere attività in presenza. Le stesse saranno organizzate previo appuntamento.

Per ulteriori informazioni – conclude l’ordinanza – consultare il sito internet del Comune di Sora.

Correlati