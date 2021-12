Sora, opere presepiali anche quest’anno realizzate da Massimo Di Ruscio (FOTO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il presepista Massimo Di Ruscio (Max) anche quest’anno ha realizzato diverse opere presepiali, tra cui la più suggestiva a grandezza naturale con oggetti contadini di un tempo…presso il palazzo comunale di Sora, altre opere dell artista Sorano sono presso il Museo Civico media Valle del Liri Sora, presepi in centro a Pescosolido, mostra presepi artistici su ad Arpino, Chiesa del Buon Consiglio di Via Vicenne e in varie attività commerciale del territorio, oltre in abitazioni private. Ricordiamo che è stato il promotore della città ad essere entrato come socio ordinario nell’associazione Italiana Amici del Presepio con sede a Roma, ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale con le sue opere presepiali in concorsi nella capitale, da qualche hanno ha deciso di esporre solo nei comuni della sua terra di origine, la Ciociaria, le sue opere sono un continuo ricercare oggetti di un tempo, ma soprattutto ama riciclare qualsiasi cosa che può ispirare la sua creatività!

La redazione.