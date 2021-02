Sora, operai della Cartiera positivi al Coronavirus

Nella Burgo di Sora, ex Cartiera del Sole in viale San Domenico, da alcune indiscrezioni sembra che ci siano 15/20 positivi tra operai e impiegati e sarebbero tutti in isolamento e in buone condizioni e solo una persona avrebbe qualche lieve sintomo.Si attendono le risposte di alcuni tamponi a cui sosno stati sottoposti altrettanti dipendenti.

Come anticipato nel pomeriggio,da SoraWeb, fra i positivi ci sarebbero operai e impiegati dei tre centri più grandi del comprensorio, quindi di Sora, Isola del Liri e di Arpino, ma non mancherebbero contagiati di altri Comuni della media Valle del Liri. Il Covid, comunque, non ha intaccato l’attività dell’azienda che continua con la sua produzione.

