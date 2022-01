Sora – Open day – on line – Polo liceale” V. Simoncelli ”

Il Polo liceale presenterà la propria offerta formativa negli appuntamenti:

– liceo “Gioberti “ Linguistico – Scienze Umane:

mercoledì 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.00

sabato 15 gennaio dalle 15.30 alle 18.00

lunedì 17 gennaio dalle 15.30 alle 17.30

Liceo Coreutico: venerdì 14 gennaio dalle 16.00 alle 17.30

Liceo Artistico: “ Valente”: sabato 8 gennaio

sabato 15 gennaio

Liceo Classico: “ V. Simoncelli”

domenica 16 gennaio dalle 15.30 alle18.00

sabato 22 gennaio dalle15.30 alle 18.00

Genitori e futuri alunni saranno coinvolti nel sistema formativo integrato ed esploreranno, in modo virtuale, la realtà dell’Istituto.

L’appuntamento, che nel rispetto del protocollo anti- Covid, avverrà in modalità on line, darà spazio, dunque, a tutti gli indirizzi dell’Istituto: il liceo Coreutico, il liceo classico, il liceo linguistico. Il liceo delle scienze umane. Il liceo artistico.

Genitori ed alunni saranno accolti dai docenti, che presenteranno le specificità dei percorsi didattici, i contenuti, le metodologie, gli stage linguistici e tutte le attività che arricchiscono ed integrano l’Offerta Formativa. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Clelia Giona ha evidenziato i punti di forza dell’Offerta Formativa: “ La forza del nostro Polo mira alla centralità dell’alunno, all’ accoglienza e alla crescita armonica nelle sue diverse dimensioni relazionali, emotive e di apprendimento. L’obiettivo è nell’offrire opportunità diverse, per favorire lo sviluppo, la crescita di quelle attitudini e predisposizioni, che rendono ognuno dei nostri giovani, meravigliosamente: unico”. Preparare al futuro con attività di alternanza, con laboratori di lingua: inglese, francese, tedesco. spagnolo, informatica. La ricca biblioteca innovativa che promuove la passione per la lettura, altri laboratori che avvicinano alla danza, musica, teatro, e, non solo. Le famiglie avranno l’opportunità di apprezzare la professionalità dei docenti, che con metodologie innovative, si muovono al sostegno per i più deboli e alla valorizzazione delle eccellenze. Invitando genitori e famiglie a partecipare alla manifestazione, la prof.ssa Zimarri Francesca docente di Lingua Tedesca e referente dell’Orientamento in Ingresso, ricorda che” in un momento così difficile, come quello che stiamo attraversando, è essenziale mantenere un minimo di contatto, seppure a distanza, perché la Scuola è soprattutto : interazione e relazione sociale. Il passaggio alle Superiori è basilare nella formazione dei giovani pertanto à necessario che la Scuola sia accanto a loro per orientarli verso una scelta matura e consapevole. Si invitano alunni e genitori interessati a seguire sul sito istituzionale e i canali social, sui quali verranno pubblicati il Link di accesso ed altro”. Auguriamo a tutti una scelta mirata e consapevole.

COMUNICATO STAMPA