Sora – Ondata di furti in città, il Sindaco scrive al Prefetto

Richiamare l’attenzione della Prefettura di Frosinone sulla difficile situazione che la città di Sora sta affrontando. Questa l’importante finalità della nota che, in data 4 novembre 2021, il Sindaco Luca Di Stefano ha indirizzato all’allora Prefetto Dott. Ignazio Portelli. Il Primo Cittadino ha deciso di rivolgersi al Prefetto per segnalare la recrudescenza di furti a danno di tante abitazioni che continuano a verificarsi in varie zone della città.Il Sindaco Luca Di Stefano dichiara: “Sto affrontando la questione sicurezza che è tra le proprietà dell’Amministrazione Comunale. La popolazione si trova, purtroppo, a vivere in un clima di profonda insicurezza, è spaventata dai sempre più numerosi furti ed è costantemente allarmata. Tanti cittadini si sono rivolti a me invocando una difesa più incisiva in questa situazione di costante e potenziale pericolo. L’impegno delle forze dell’ordine, presenti sul territorio, è evidente ma non è stato sufficiente per contenere un fenomeno che si sta sempre più aggravando. Anche il Comando di Polizia Locale, che versa in una cronica carenza di personale, non riesce a garantire adeguata prevenzione dei fenomeni criminali. Per questi motivi ho scritto a S.E. il Prefetto chiedendo un potenziamento dell’attività di vigilanza con lo scopo di contenere i furti e rassicurare la popolazione”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati