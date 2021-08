Sora – Ondata di calore, il Sindaco De Donatis invita alla massima attenzione

“E prevista uneccezionale ondata di caldo per i giorni 11, 12 e 13 agosto 2021 quando la nostra provincia raggiungerà il livello 3 nella scala di rischio. Consiglio di non uscire di casa, specialmente tra le ore 11 e le ore 18, ad anziani debilitati e bambini sotto i tre anni, categorie fragili che vanno protette. È lappello del sindaco Roberto De Donatis, a seguito dellallerta per londata di calore.

“È bene raccomanda il Primo Cittadino bere spesso e rinfrescarsi. Nei luoghi allaperto rimanere nelle zone dombra. Si consiglia di evitare uscite e stazionamenti inutili. Le condizioni dovrebbero migliorare ma tenetevi costantemente aggiornati consultando il portale del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it.

Il Sindaco invita, inoltre, la cittadinanza a fare molta attenzione al rischio incendi: Anche quella di ieri è stata una durissima giornata di lavoro finalizzato allo spegnimento di nuovi focolai, uno sempre in zona San Giorgio laltro in zona Valfrancesca, per fortuna risolti con grande tempestività dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile con i Suoi Volontari, con la collaborazione di Forze dellOrdine e Polizia Municipale. Se da una parte si conferma la prontezza di intervento della macchina dello Stato in ogni sua articolazione territoriale, dallaltra molto ancora si deve fare per la prevenzione e per la repressione severa di questi reati, perché la natura dolosa di questi incendi impone di investire risorse umane e finanziarie per rendere la vita impossibile a questi sciacalli della montagna, da perseguire e condannare in modo esemplare.

