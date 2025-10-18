Sora – Oltre mezz’ora di attesa al passaggio a livello di via Sferracavallo

admin
Traffico completamente bloccato  a Sora: il passaggio a livello di via Sferracavallo è rimasto chiuso per oltre 30 minuti, causando forti disagi a automobilisti e pedoni.Lunghe code si sono formate e molti cittadini esasperati.
Foto archivio

