Sora, oltre 1 mln di euro per l’efficientamento energetico della Scuola Facchini

Approvato un finanziamento di 1.050.000 euro dalla Regione Lazio per un intervento atteso da anni. Il sindaco Luca Di Stefano: “Scuole più sicure, moderne e sostenibili”.

SORA – Un importante passo avanti per l’edilizia scolastica nella città di Sora. La Regione Lazio ha ufficialmente approvato un finanziamento di 1.050.000 euro destinato all’efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Facchini”. A renderlo noto è il sindaco Luca Di Stefano, che ha commentato con soddisfazione l’approvazione del progetto.

“Un altro importante traguardo per la nostra città. Si tratta di un intervento atteso da tempo che ci permetterà di modernizzare profondamente l’edificio, rendendolo più efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’intervento prevede una serie di opere strutturali e impiantistiche finalizzate alla sostenibilità e alla riduzione dei consumi energetici dell’istituto scolastico:

Isolamento del lastrico solare

Sostituzione di infissi e oscuranti

Installazione di un impianto a pompa di calore con solare termico

Realizzazione di una nuova centrale di climatizzazione

Impianto fotovoltaico da 100 kW con sistema di accumulo

Nuova illuminazione integrata nel controsoffitto

Un progetto complesso e all’avanguardia, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione degli edifici scolastici.

“Ringrazio la Regione Lazio per aver finanziato il progetto e la ASL di Frosinone per il nulla osta concesso – ha aggiunto Di Stefano –. Lavoriamo ogni giorno per intercettare risorse che migliorino la qualità delle nostre scuole e della vita dei nostri ragazzi.”

Una visione orientata al futuro

L’investimento nella Scuola Facchini si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del patrimonio scolastico del territorio. Per il sindaco Di Stefano, “investire nell’edilizia scolastica significa investire nel futuro di Sora”. Un futuro fatto di sostenibilità, innovazione e sicurezza per le nuove generazioni.

Il finanziamento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità scolastica e un ulteriore passo avanti verso una città più moderna ed efficiente.

