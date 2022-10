Sora – Oggi la città ricorda Adriana Tamburrini

Era la notte tra il 23 ed il 24 ottobre 2005. Adriana era uscita con il suo fidanzato, Michele Salerno. Un giorno iniziato come tanti, come giusto che sia a quell’ età. Adriana era una ragazza gentile, dolce, sempre disponibile con tutti. Nessuno avrebbe immaginato che quel giorno, sarebbe rimasto impresso nella memoria di tutti. Adriana, quella sera, venne uccisa, colpita da decine di fendenti al corpo, al volto, ed il cadavere abbandonato nelle campagne di Schito, al confine tra i comuni di Broccostella e Posta Fibreno. Le indagini furono brevi e portarono subito all’ arresto del fidanzato, che poco dopo fece rinvenire il corpo della giovane. Adriana era una ragazza difficile da dimenticare, tanta era la sua dolcezza, così come la sua bontà. Proprio per questo, oggi, sono in tanti a ricordarla e a stringersi virtualmente in un abbraccio intenso, rivolto ai suoi genitori, a cui un bruto ha tolto quanto di più caro la vita possa dare.

Correlati