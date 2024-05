Sora, oggi inaugurazione statua della Madonnina in località La Selva (FOTO)

Oggi 13 maggio 2024, in occasione dalla prima apparizione della Madonna di Fatima in Portogallo, 13 maggio 1917, la popolosa frazione di Sora, La Selva, inaugurerà una statua della Madonnina in presenza del parroco Don Vittorio alle ore 20:30 presso la piazza di Mezzano, si invita il popolo ad aderire, i volontari.

COMUNICATO STAMPA

