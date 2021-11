Sora, oggi due furti e un tentato furto: cittadini esasperati

Due furti e un tentato furto nella giornata di oggi nella città volsca. Purtroppo i malviventi continuano a colpire nelle zone periferiche di Sora, oggi intorno alle ore 13 c’è stato un furto in un’abitazione in via Pantano, nel tardo pomeriggio sempre nella stessa zona, sembra che ci sia stato un’altro furto. Un tentato furto con scasso intorno alle ore 18.30, è stato sventato dalla proprietaria dell’abitazione in via Annibale Petricca, che sentendo un rumore ha urlato facendo fuggire i ladri. Sembra che i malviventi si erano arrampicati al discendente della grondaia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

