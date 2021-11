Sora – “OFFICINE DEI SORRISI 2021”, doposcuola gratuito per gli studenti

Nuovo concreto aiuto in arrivo per le famiglie sorane. Partiranno a breve le attività di doposcuola del progetto “Officine dei sorrisi 2021”, promosso dal Comune di Sora. Rivolto agli studenti dai 6 ai 17 anni, il servizio, totalmente gratuito, è curato dai Servizi Sociali in collaborazione con l’Associazione IL FARO ODV. “L’iniziativa che abbiamo messo in campo fornirà un concreto aiuto alle famiglie che spesso si trovano in difficoltà ad affiancare i figli nello svolgimento dei compiti a casa. Molti genitori sono assorbiti dai loro impegni lavorativi oppure hanno un livello di preparazione non adeguato – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore alle Politiche Sociali Naike Maltese – Invitiamo, quindi, le famiglie che ne abbiano necessità ad usufruire del doposcuola che è completamente gratuito e darà ai ragazzi la possibilità di essere seguiti nelle attività didattiche, offrendo, nello stesso tempo, preziose e stimolanti opportunità di socializzazione in un ambiente sicuro”. Le richiese di fruizione del doposcuola “Officine dei Sorrisi 2021” vanno indirizzate all’Associazione IL FARO ODV. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito Internet www.comune.sora.fr.it Sarà il Settore Servizi Sociali a comunicare all’Associazione IL FARO ODV i nominativi degli studenti ammessi. Per ogni ragazzo sarà stilato un progetto individualizzato e, insieme ai genitori, saranno concordati modalità e tempi dell’affiancamento scolastico.

COMUNICATO STAMPA

